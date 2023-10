Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a passé une séance très compliquée ce mercredi. Après six jours de fermeture en raison des congés de Chuseok, ses deux indices ont fortement chuté. Le Kospi, celui de référence, cède aujourd'hui 2,41 % par rapport à mercredi dernier et clôture à 2 405,69 points. Le Kosdaq, quant à lui, a vécu une journée encore plus catastrophique. L'indice des valeurs technologiques perd 4,00 % et termine à 807,40 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 425,81 wons (+0,27 won) et le dollar américain 1 363,5 wons (+14,20 wons).