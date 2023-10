Les marchés financiers sud-coréens sous le choc après la hausse du rendement des obligations américaines

Photo : YONHAP News

Après l’envolée brutale du rendement des obligations à dix ans des Etats-Unis, un vent de nervosité a soufflé sur les marchés financiers sud-coréens, rouverts hier après quelques jours de pause à l’occasion de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.Hier, sur le marché de change, dès l’ouverture, la monnaie nationale a perdu du terrain face au billet vert. A la clôture, un dollar valait plus de 1 363 wons, au plus haut niveau depuis le début de l’année.Côté bourse. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, a lui aussi enregistré la plus forte baisse depuis fin mars, et a terminé la séance de mercredi à -2,41 %. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, a lui aussi cédé 4 %.Cette tendance devrait frapper de plein fouet les entreprises et les ménages endettés de la Corée du Sud et le taux d’intérêt du pays devrait augmenter lui aussi. A en croire un récent rapport de la Banque de Corée (BOK), ce serait en particulier le cas du taux des emprunts hypothécaires. Cela fait craindre une spirale de la diminution de la consommation et du ralentissement de l’économie.C’est dans ce contexte que la banque centrale, de plus en plus anxieuse, doit décider de son nouveau taux directeur le 19 octobre.