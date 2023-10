Choo Kyung-ho promet de scruter de près l’évolution des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué aujourd’hui une nouvelle conférence d’urgence des ministres concernés. Objectif : se pencher sur les mesures à prendre face à l’évolution des marchés financiers sud-coréens et étrangers, après l’envol des rendements des obligations d’Etat du Trésor américain.Choo Kyung-ho a alors promis d’observer de très près la situation et de redoubler d’efforts pour surveiller les marchés, et ce bien sûr pour empêcher aussi les fonds spéculatifs de perturber celui de change. Il s’est aussi engagé à imposer des mesures visant à stabiliser les marchés obligataires, si cela est jugé nécessaire.Sur la nouvelle hausse de l’inflation en septembre, celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances l’a expliquée par la flambée des prix à l’international du pétrole et des cours des produits agricoles. Il s’est voulu cependant rassurant, affirmant que l’indice devrait repartir à la baisse ce mois.A la fin octobre, le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures de stabilisation des ingrédients de base pour la préparation du kimchi en grande quantité pour l’hiver, appelé « kimjang ».