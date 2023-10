Photo : YONHAP News

L’inflation a rebondi en septembre, et ce pour le deuxième mois d’affilée. L’indice des prix à la consommation s’est élevé à 3,7 % sur un an, contre 3,4 % en août, selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Les chiffres sont ainsi repassés au-dessus des 3 % pour la première fois depuis trois mois. Principales explications à cela : la hausse a touché en particulier les produits agricoles. Et les cours des dérivés du pétrole ont chuté avec moins d’ampleur.L’indice du coût des 144 articles les plus vendus a, quant à lui, grimpé de 4,4 % en glissement annuel.Quant à l’indice de base des prix à la consommation, excepté les produits agricoles et pétroliers, il a progressé de 3,8 % sur les 12 derniers mois.