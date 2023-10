Yoon Suk-yeol considère une paix déguisée et les fausses informations comme une menace pour la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a assisté à la cérémonie du 71e anniversaire de l’Association des vétérans sud-coréens, tenue hier à Séoul, pour son premier déplacement après les congés prolongés de Chuseok.Yoon Suk-yeol a prononcé un discours qu’il a voulu placer sous le signe de la sécurité nationale. Selon lui, celle-ci est menacée par les forces internes comme externes. Le chef de l’Etat a mentionné en particulier les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, les fake news et une « paix déguisée ».A propos de cette « fausse paix », le président Yoon a pointé du doigt ceux qui affirment que la paix est garantie si la Corée du Sud réduit son arsenal de reconnaissance ciblant sa voisine du Nord et qu’elle cesse de mener ses exercices militaires avec les Etats-Unis.Le dirigeant a alors proposé aux participants à la célébration d’œuvrer ensemble pour rendre leur nation libre, paisible et prospère, avec une perception, correcte et claire de l’Histoire et de la sécurité nationale, et avec une vision responsable de la nation.Yoon n’a fait aucune mention de la déclaration intercoréenne dite du 4 octobre, signée en 2007 à Pyongyang entre son précédesseur de l’époque Roh Moo-hyun et le défunt leader nord-coréen Kim Jong-il.Si son locataire a souligné l’importance de la sécurité nationale, le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que l’économie et l’amélioration du quotidien des sud-Coréens étaient désormais les chantiers prioritaires des actions du gouvernement.Le Premier ministre a lui aussi tenu des propos allant dans le même sens. Effectivement, Han Duck-soo a précisé qu’il était temps maintenant d’obtenir des résultats concrets et visibles en redynamisant l’économie nationale, en stabilisant la vie du peuple, tout en renforçant la diplomatie et la sécurité nationale.