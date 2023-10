La hausse des prix bondit de 3,7 % en septembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, les prix à la consommation ont grimpé de 3,7 % sur un an, contre 3,4 % en août. C’est du jamais-vu depuis cinq mois. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Les cours des produits agricoles et pétroliers en sont les principaux responsables.Le coût des dérivés du pétrole n’a reculé que de 4,9 % sur les 12 derniers mois, contre 26 % en juillet et 11 % en août. Il avait alors permis une réduction importante de l’inflation. En ce qui concerne les produits agricoles, leur prix s’est envolé de 7,2 % en raison de la détérioration des conditions météorologiques cet été. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis 11 mois.Le cours des pommes est monté en flèche, de 55 %, et celui des pêches et des clémentines de 40 %. Kim Bo-kyung, la responsable chargée des statistiques liées à la conjoncture économique du Kostat, a expliqué une telle explosion par la diminution de la production locale et celle des importations des fruits comme la banane. A cela s’ajoute la fête de Chuseok, période durant laquelle les fruits sont très largement demandés.En outre, les prix de l’électricité, de l’eau et du gaz ont eux aussi rebondi de 19 % dans le sillage de la hausse des tarifs publics, et ceux des services de 2,9 %, un niveau semblable à celui d’août.Le gouvernement prévoit que les cours des produits agricoles vont se stabiliser peu à peu à l’approche de la saison des récoltes. La Banque de Corée (BOK) estime elle aussi que l’inflation commencera de nouveau à ralentir en octobre pour s’établir aux alentours de 3 % à la fin de l’année.