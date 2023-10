Yoon Suk-yeol présent à la célébration de la journée des Coréens de l’étranger

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 17e anniversaire de la journée des Coréens de l’étranger. Une cérémonie a été organisée à Séoul et Yoon Suk-yeol y a assisté.Dans sa prise de parole, le président de la République a salué les efforts assidus des Coréens expatriés, qui selon lui, ont permis d’écrire l’histoire de leur immigration vieille de 120 ans et de leur économie. Avant d’ajouter que leur présence dans le monde entier était d’un grand soutien pour leur patrie.Le chef de l’Etat a tenu à rappeler que la Corée du Sud, après s’être relevée des ruines de la guerre fratricide, devient maintenant un pays pivot global, qui assume une responsabilité et un rôle à sa hauteur. Dans la foulée, il a affirmé que Séoul apporterait une plus grande contribution à la communauté internationale afin que ses ressortissants à l’étranger puissent être fiers de leur nation.Le dirigeant s’est aussi engagé à « étendre le terrain où pourront travailler en collaboration les sud-Coréens, leurs entreprises ainsi que les 7,5 millions de Coréens établis hors de pays du Matin clair ». Pour cela, l’Agence nationale pour la communauté coréenne à l’étranger jouera un rôle central pour mieux défendre leurs intérêts et pour renforcer le réseau international.L’institution en question a vu le jour après la prise de fonctions du président Yoon dans le cadre de ses promesses de campagne.