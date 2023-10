Météo : l’automne arrive à petit pas

Photo : YONHAP News

L’automne s’installe lentement mais sûrement au pays du Matin clair. En ce premier jeudi du mois d’octobre, malgré le soleil resplendissant toute la journée, les températures matinales ont été très fraîches.L’air froid provenant du nord-ouest a fait chuter le mercure de cinq degrés par rapport à la veille. Ce dernier a ainsi affiché, ce matin, 10°C à Séoul, 11°C à Gangneung et 9°C dans les régions centrales, à Daegu notamment. Certaines zones, comme les hautes montagnes de l’île méridionale de Jeju, comme celle de Seorak dans le nord-est, ont même été négatives, à -1,6°C. Dans le sud du pays, le temps était déjà assez doux : 14°C à Busan, 15°C à Mokpo et 17°C à Jeju.Les rafales de vent enregistrées un peu partout dans le pays ont renforcé ce sentiment de froid. Et Météo-Corée a émis des avis de vents forts sur la côte ouest, dans le nord de la province de Chungcheong du Sud, certaines parties du littoral sud du Jeolla du Sud et à Jeju.Dans l’après-midi, les températures ont retrouvé des valeurs plus agréables. Une moyenne de 20°C, toujours sous un grand soleil, a été observée.