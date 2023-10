Premier dialogue stratégique en 9 ans entre des vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et japonais

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont organisé aujourd’hui à Séoul un nouveau dialogue stratégique entre leurs vice-ministres des Affaires étrangères, le premier depuis octobre 2014.Les deux pays ont tenu la première édition en 2005, avec pour objectif de se concerter sur les dossiers régionaux et internationaux au-delà de leurs préoccupations bilatérales. Mais ils n’ont pu poursuivre les discussions en raison du refroidissement de leurs relations.La réunion a pu reprendre cette année conformément à leur engagement de relancer différents canaux de communication sur la lancée du réchauffement de leurs liens après que le gouvernement de Séoul ait annoncé en mars son propre plan de dédommagement des victimes sud-coréennes du travail forcé dans l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale.Aujourd’hui, le sud-Coréen Chang Ho-jin, son homologue nippon Masataka Okano, et leurs délégations ont échangé sur les moyens de travailler ensemble sur les défis régionaux et internationaux, la question nord-coréenne ainsi que la coopération avec les Etats-Unis et la Chine. A l’issue de la conférence, le haut diplomate japonais sera reçu par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin.