Vague d’hommages de sud-Coréens à Margaret Pissarek

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens affluent de tout le pays au Centre de Marianne et Margaret situé à Goheung, dans l’extrême sud du territoire, pour rendre hommage à Margaret Pissarek, une infirmière qui a consacré sa vie à aider les lépreux. Ses précieuses intentions, qui ont apporté de l’espoir sur l’île de Sorok, résonnent auprès de nombreuses personnes.L’infirmière autrichienne a soigné avec amour des habitants de cette île de la province de Jeolla du Sud, souffrant de la solitude et des douleurs de cette maladie infectieuse chronique. Même après son retour en Autriche en 2005 et lorsque sa santé se détériorait, elle n'a jamais oublié ces moments. Des propos dévoilés dans un documentaire sur Pissarek et son binôme Marianne Stöger, sorti en 2017 intitulé « Marianne et Margaret ».Jeong Bong-eop, un habitant de l'île de Sorok qui a échangé récemment avec la défunte soigneuse par téléphone a confessé avoir pleuré toutes les larmes de son cœur après l’annonce de la mort de Pissarek, dont il n'entend plus la voix. Jeong a témoigné qu’il avait l’impression que ses propres parents étaient décédés. Il a ajouté qu’ils se sont rencontrés en 1975, et avaient gardé contact, tout en se voyant de temps en temps. Présent au centre commémoratif, il y a déposé une fleur de chrysanthème devant le brûleur d'encens, en se promettant de ne jamais oublier sa vie dévouée.Kim Yeon-jun prêtre et fondateur du Centre Marianne et Margaret a déclaré que c'est par l'amour qu’elle a permis aux sud-Coréens de réaliser que la vie valait encore la peine d'être vécue. Elle était la mère, la sœur aînée, ou encore la petite sœur de tous.De nombreuses personnes en deuil ont parcouru un long chemin et afflué dans cet établissement où se repose l’« ange de Sorokdo ». Kim Jeong-hwa et Lee Jeong-hee en font partie. Ils sont venus de la ville de Busan, dans le sud-est. Le mari a avoué que tous les efforts que Pissarek et Stöger ont déployés pour les patients les ont grandement touchés. Avant d’ajouter que sa femme a qualifié la première d’« ange envoyé du ciel ».L'Association coréenne des infirmières a également organisé une cérémonie commémorative pour honorer l'esprit noble de la défunte et a décidé d’ouvrir un autel jusqu’à ce dimanche.