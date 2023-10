Photo : YONHAP News

Le Festival international des feux d'artifice de Séoul 2023 se tiendra samedi au bord du fleuve Han à Séoul. Le show, auquel participent des artificiers sud-coréens, chinois et polonais, doit commencer à partir de 19h, mais des événements culturels seront programmés en début d’après-midi.Près d’un million de personnes sont attendues à ce grand spectacle éblouissant, qui depuis son lancement en 2000 émerveille chaque automne petits et grands.La mairie de la ville, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et la Police, a préparé des mesures afin de faire face à toute sorte d’incidents. La circulation sera aussi contrôlée, entre 14 et 23 heures, aux alentours de Yeouido, l’île qui accueille le rendez-vous annuel.