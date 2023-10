Festival international d’OTT : la première édition va se tenir ce week-end à Busan

Photo : KBS News

Le Festival international d’OTT va se dérouler ce week-end à Busan. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et la grande ville du sud-est qui coorganisent sa toute première édition avec comme slogan « Au-delà du top, au-delà du monde ». Au programme : une cérémonie de remise des prix et un showcase pour attirer les investisseurs entre autres.« The Glory » sur Netflix ou « Moving » sur Disney+ ? Les yeux des amateurs de contenus vidéo en ligne sont rivés sur la ville portuaire afin de connaître le premier lauréat de cet événement.Le ministère s’attend à ce que ce premier rendez-vous permette à l’OTT « made in Korea » de mieux se faire connaître à l’étranger et serve également de lieu d’échanges entre les gens du milieu sud-coréen tout comme mondial.