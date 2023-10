Tuberculose : le nombre de malades repart à la hausse

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes atteintes de la tuberculose semble repartir à la hausse en Corée du Sud. C’est ce que révèlent les chiffres rendus publics, hier, par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Si on les regarde de près : quelque 15 400 nouveaux cas ont été enregistrés jusqu’au troisième trimestre. C’est 0,1 % de plus comparé à la même période de 2022. A ce rythme-là, le nombre de tuberculeux risque d’augmenter, pour la première fois en 12 ans.Au pays du Matin clair, ceux qui souffrent de cette maladie infectieuse avaient diminué depuis 2011. D’en moyenne 8 % par an. Mais depuis l’assouplissement des restrictions sanitaires liées au COVID-19, les séniors ont tendance à se retrouver plus souvent et sans être masqués. D’où l’augmentation de 7,8 % de contaminés chez les plus de 80 ans et de 6,9 % parmi les sexagénaires en glissement annuel.Malgré le développement économique et l’amélioration des conditions d’hygiène, la Corée du Sud reste l’un des pays de l’OCDE où le taux de nouveaux cas de tuberculose tout comme celui de mortalité due à cette épidémie sont les plus élevés.Les habitants âgés de 65 ans et plus sont conseillés de se faire régulièrement testés. Munis d’une pièce d’identité, ils ont droit une fois par an à un dépistage gratuit dans le dispensaire de leur arrondissement.