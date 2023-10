CBS : Pyongyang aurait commencé à transférer des artilleries à Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait commencé à transférer des artilleries vers la Russie. Cette information a été dévoilée hier par la chaîne de télévision américaine CBS, en citant un responsable anonyme de Washington.Selon cette source gouvernementale, il n’est pas encore clair si cet acheminement d’armes fait partie d’une nouvelle fourniture à long terme ou d’un envoi d’une ampleur plus limitée. De plus, il est difficile de savoir si Pyongyang recevra une contrepartie.Ce soutien armé du régime de Kim Jong-un semble résulter du sommet Pyongyang-Moscou tenu le mois dernier au cosmodrome de Vostochny dans l’Extrême-Orient russe. Vladimir Poutine avait alors indiqué qu'il avait discuté de la coopération militaire avec son homologue nord-coréen.Le département américain de la Défense a répondu à la KBS, qui avait demandé de vérifier la nouvelle de la CBS, qu’il n’avait rien de plus à ajouter en dehors des déclarations faites dans le passé par les porte-parole et leurs adjoints du Pentagone.Jusqu'à présent, les responsables de l'administration Biden, y compris ceux du département américain de la Défense, ont continué d’avertir que, si Pyongyang et Moscou effectuaient des transactions d’armes, cela constituerait une violation des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont également indiqué que, dans ce cas, le royaume ermite en paierait le prix. De ce fait, si les informations s'avèrent exactes, cela pourrait avoir de grandes répercussions et signifierait que la Corée du Nord soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie sans se soucier des avertissements des Etats-Unis.Le gouvernement américain continue toujours de suivre de près l'évolution de l’assistance en armes du pays communiste à son allié. En janvier dernier, il a dévoilé des images satellites, affirmant qu'il s’agissait des preuves démontrant la fourniture des armes au groupe paramilitaire russe Wagner.