Sondage : les Américains sont mitigés sur une potentielle aide militaire à la Corée du Sud en cas d’invasion du Nord

Photo : YONHAP News

La moitié des Américains est favorable à l’envoi de troupes pour défendre la Corée du Sud en cas d’invasion de sa voisine du Nord. C’est ce qu’a révélé un sondage d’Ipsos sur les questions de sécurité, réalisé à la demande du Chicago Council on Global Affairs.L’enquête informe donc que 50 % des sondés sont pour une assistance militaire humaine afin de venir en aide à son allié sud-coréen. 49 % sont toutefois contre. Lors des précédentes analyses, menées en 2020, 2021 et l’année dernière, le taux des personnes soutenant cette aide était respectivement de 58, 63 et 55 %. Elle dévoile aussi que 64 % des interrogés sont favorables à l’installation, à long terme, de base militaires américaines au sud du 38e parallèle.En revanche, les Américains étaient plus enclin à accepter un soutien de leur pays à une des nations baltes de l’Otan en cas d’invasion de la Russie. 57 % ont répondu positivement. Et ils l’étaient davantage si l’Allemagne était concernée par cette attaque, de l’ordre de 64 %.Le sondage, mené du 7 au 18 septembre derniers, comporte une marge d’erreur de plus ou moins deux points.