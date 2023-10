Affaire Daejangdong : Lee Jae-myung assiste au procès

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a assisté aujourd’hui au premier procès de l'affaire de favoritisme concernant le quartier Daejangdong et la ville nouvelle de Wirye.Le tribunal du district central de Séoul a tenu ce procès à partir de 10h30. Cela fait sept mois depuis que le chef du Minjoo y a été soumis. Il devait se tenir initialement le 15 septembre, mais a été repoussé en raison de la grève de la faim du patron de la première formation de l’opposition. Ce dernier a ensuite demandé un nouvel ajournement pour des problèmes de santé, en vain cette fois-ci.Comme le tribunal a annoncé qu’il tiendrait plusieurs jours de procès, de l’ordre de deux fois par semaine, en plus d’un autre pour violation de la loi sur les élections, l’ancien maire de Sungnam et gouverneur de Gyeonggi devra alors comparaître au tribunal presque chaque semaine.Le numéro un du mouvement de centre-gauche est, rappelons-le, accusé d'avoir approuvé un projet favorable à des entrepreneurs privés du quartier de Daejangdong lorsqu'il était maire de la ville, causant ainsi un préjudice de 489 milliards de wons, soit environ 340 millions d’euros, à la Sungnam Urban Developpment Corporation. Il est également accusé d'avoir divulgué des informations sur les projets de développement du quartier en question et de la ville nouvelle de Wirye à des entrepreneurs privés, ce qui leur a permis d’y réaliser des profits respectivement de 550 millions et 15 millions d’euros.De plus, l'ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle est amené à s’expliquer devant la justice pour avoir reçu 9,4 millions d’euros, de la part de quatre entreprises, dont Doosan Engineering & Construction et Naver, en échange de traitements de faveur pour leurs activités commerciales.