Le Premier ministre va effectuer une tournée européenne

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen va visiter entre le 8 et le 15 octobre quatre pays d'Europe. Sa première destination est la France. Han Duck-soo assistera au symposium de l’EXPO 2030 BUSAN qui se tiendra à Paris lundi prochain, à savoir 50 jours avant le dévoilement du pays hôte de l’exposition. Il en profitera pour faire connaître l'aspiration du peuple sud-coréen pour l'accueillir ainsi que le charme de Busan, la ville candidate. Le jour même, il rencontrera son homologue française Elisabeth Borne pour s'entretenir sur le développement des relations bilatérales.Mardi, Han s'envolera pour le Danemark afin de discuter avec la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen. L’entrevue s’appuiera sur l’élargissement de la coopération dans l’écologie, l’économie et l’industrie de la défense, entre autres.Le lendemain, le Premier ministre sud-coréen se dirigera vers la Croatie où il sera reçu par son homologue croate Andrej Plenkovic. Les deux hommes parleront de la fortification de la collaboration Séoul-Zagreb, notamment dans les investissements, l’industrie de l’armement et la logistique.Enfin, entre le 12 et le 14 octobre, Han séjournera en Grèce dans le cadre d’une visite officielle. Il tentera d’approfondir la coordination bilatérale dans le transport maritime et la construction navale en discutant avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.Pendant cette tournée en Europe, des réunions avec des ressortissants et des industriels sud-coréens basés sur le continent sont également prévues.