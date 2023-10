Météo : le week-end sera nuageux mais doux

Photo : YONHAP News

La fin de la première semaine d’octobre va être assez douce et alterner entre nuages et grand soleil.Ce vendredi, les températures matinales ont encore été très fraîches, comme prévu par Météo-Corée la veille. Moins de 10°C ont été enregistrés sur la grande majorité du territoire. Dans l’après-midi, le mercure devrait grimper à plus de 20°C. La moyenne nationale est attendue à 22°C.Le ciel a été aujourd’hui quelque peu couvert. De nombreux nuages survolent le sud de la péninsule. Même si de belles éclaircies ont embelli la journée des habitants de la côte est et de Séoul notamment. Cependant, les nuages devraient être de nouveau présents ce week-end. Et, samedi après-midi et dimanche matin, des averses sont attendues dans le sud du pays.Quant aux températures pour ces deux prochains jours, un redoux dans la matinée va être observé. En effet, elles gagneront deux à trois degrés dans les deux tiers nord du territoire.Par ailleurs, les premières gelées de cet automne ont été observées tôt ce matin à Daegwallyeong dans la province de Gangwon.