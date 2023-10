Yoon Suk-yeol rencontre des enseignants pour restaurer leur autorité

Photo : KBS News

Le chef de l’Etat recevra cet après-midi des enseignants pour discuter des moyens de rétablir leur autorité. Des instituteurs d’écoles maternelles et primaires ainsi que des professeurs de collèges et de lycées y prendront part.Selon un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, ce sera une occasion de recueillir l’avis des parties prenantes alors que quatre lois sur la protection des droits des enseignants ont récemment été adoptées à l’Assemblée nationale dans l’objectif de normaliser l’éducation.Plus tôt, Yoon Suk-yeol a fait part de sa volonté de réaffirmer l’autorité du personnel de l’enseignement lors d’un conseil des ministres et d’une réunion avec ses secrétaires, après le suicide d'une jeune maîtresse de l'école élémentaire Seo-i à Séoul en juillet dernier.