Festival international d’OTT : « Moving » de Disney+ remporte le prix de la meilleure création

Photo : YONHAP News

La première édition du Festival international d’OTT s’est déroulée, ce week-end, à Busan dans le sud-est de la Corée du Sud, avec comme slogan « Au-delà du top, au-delà du monde ». Au programme : une cérémonie de remise des prix et un showcase pour attirer les investisseurs entre autres.C’est « Moving », la célèbre série de science-fiction sur Disney+, qui a eu l’honneur de remporter le prix de la meilleure création. Basée sur le webtoon à succès éponyme de Kang Full, cette dernière a également eu droit aux prix du meilleur scénariste, du meilleur acteur principal, des meilleurs acteur et actrice débutants ou encore des meilleurs effets visuels.Tout en espérant que ce rendez-vous permette aux contenus vidéo en ligne « made in Korea » de mieux se faire connaître à l’étranger, le ministère des Sciences et des TIC a déclaré qu’il soutiendrait davantage l’industrie de l’OTT. Ce dernier est l’un des coorganisateurs du festival avec la ville de Busan.