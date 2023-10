Naissance : baisse de 20 % en septembre en glissement annuel

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré le mois dernier 17 926 naissances : 9 307 garçons et 8 619 filles. Une chute de 20 % par rapport à septembre 2022 et de 9 % comparé à août 2023. Il s'agit d'ailleurs du niveau le plus bas depuis avril avec 18 287.Par région, c'est la province de Gyeonggi entourant la capitale qui était celle la plus productive avec 5 412 naissances, alors que la ville administrative de Sejong était la dernière avec seulement 176.Ces résultats moroses sont dus à la baisse continue de la natalité dans le pays et à la diminution du nombre de mariages durant la pandémie de COVID-19.Par ailleurs, le pays du Matin clair a recensé le mois dernier 26 257 morts. Il s’agit d’un recul de 14 % en glissement annuel. Ce sont toujours la province de Gyeonggi qui en a enregistré le plus (5 562) et la ville de Sejong le moins (134).La population totale est de 51 370 001 personnes, soit 7 212 de moins par rapport à août. L'âge moyen national reste de 44,6 ans comme le mois précédent, toujours avec un petit écart par sexe : 45,8 ans pour les femmes et 43,5 ans pour les hommes. Cet âge a été de 44,1 en septembre 2022.Ces chiffres ont été rendus publics à partir du registre d'actes de naissance, qui ne prennent donc pas en compte des naissances non déclarées telles que certaines mises au monde à l'étranger.