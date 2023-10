ABU : l’assemblée générale s’ouvre le 28 octobre à Séoul

L’assemblée générale de l’ABU, l’Union de la radio-télévision de l’Asie-Pacifique, se tiendra à partir du 28 octobre jusqu’au 1er novembre prochains à Séoul.C’est la quatrième fois que la KBS, la maison-mère de KBS WORLD, organise cet événement annuel qui rassemble quelque 250 chaînes et institutions liées à l’audiovisuel de 65 pays différents. La dernière, rappelons-le, remonte à 2012.Au menu : des ateliers sur le rôle du média et ses devoirs dans la société future mais aussi le fameux « ABU TV Song Festival ». Programmé le 29 octobre, les chanteurs et groupes de chanson pop à succès de 11 pays de la région se produiront à ce show. La Corée du Sud y sera présentée par Mamamoo+, qui comme son nom l’indique est une sous-unité du groupe féminin Mamamoo, composée de Solar et Moonbyul.