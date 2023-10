Mairie de Gangseo : 22,64 %, participation record pour un vote anticipé d’une élection partielle

Photo : YONHAP News

Le vote anticipé de l’élection partielle pour le poste de maire de l'arrondissement de Gangseo à Séoul a enregistré une participation de 22,64 %. Il s’agit d’un record non seulement pour une élection partielle mais également pour une élection régionale.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s'est félicité du grand rassemblement de ses partisans lors de ces deux jours de scrutin, vendredi et samedi derniers. Un ralliement, selon Kim Gi-hyeon, le patron du mouvement présidentiel, encouragé par la promesse du développement immobilier formulée par son candidat, Kim Tae-woo. Pour Yoo Sang-beom, le porte-parole du parti conservateur, beaucoup étaient venus aux urnes pour s'opposer au Minjoo, la principale force de l'opposition, et à son chef, Lee Jae-myung, soupçonnés d’être impliqué dans plusieurs affaires judiciaires.De son côté, Park Seong-jun, la voix du Minjoo, a souligné qu'au-delà du choix d'un maire, cette élection représentait un jugement sur le gouvernement. Avant d'ajouter que de nombreux électeurs se seraient demandé si Kim Tae-woo seraient légitime pour se présenter.En effet, cette élection, qui aura lieu le 11 octobre, est organisée suite à la condamnation définitive de Kim, l’ancien maire de Gangseo, par la Cour suprême en mai, ce qui l'a déchu de son poste.