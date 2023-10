Météo : début de semaine morose

Photo : YONHAP News

Le temps lors de la Journée du hangeul, l’alphabet coréen, sera assez terne. Des nuages gris ont en effet survolé le sud de la péninsule ce lundi matin. Quelques éclaircies ont eu lieu dans le sud, mais celles-ci sont gâchées par des averses intempestives, principalement recensées à Busan. Un épais brouillard a été également présent notamment dans les régions intérieures de la province de Gangwon, dans le nord-est, et dans le nord de celle de Chungcheong.Les températures matinales sont légèrement remontées à la hausse par rapport à celles de la semaine dernière. 14°C en moyenne pour la majorité du territoire, avec un mercure déjà à 18 et 19°C, respectivement à Busan et sur l’île méridionale de Jeju.La qualité du ciel va se dégrader en fin d’après-midi, surtout dans la moitié nord. En effet, la pluie est attendue et devrait être accompagnée d’éclairs et de tonnerre. La région métropolitaine de Séoul et le Gangwon observeront entre 5 et 20mm de précipitations. Au menu au sud : des nuages et des apparitions par-ci par-là du soleil.Concernant le thermomètre, une moyenne de 23°C devrait y être affichée.