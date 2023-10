Asahi Shimbun : Séoul et Tokyo devraient créer de nouvelles relations

Photo : YONHAP News

Asahi Shimbun a appelé aujourd’hui la Corée du Sud et le Japon à hériter de l’esprit de la déclaration de Kim Dae-jung et Keizo Obuchi pour créer de nouvelles relations bilatérales.Dans son éditorial, le journal japonais a fait savoir que la culture des deux pays connaît un grand succès dans l’autre. Il a souligné que le texte publié le 8 octobre 1998, il y a 25 ans donc, par le président sud-coréen et le Premier ministre japonais de l’époque avait jeté les bases de l’échange culturel entre leurs populations.Le quotidien de l’archipel a poursuivi que, malgré tout, les questions liées à l’Histoire, telles que les femmes de réconfort et le travail forcé durant la Seconde guerre mondiale, empêchaient les deux voisins d’améliorer leurs relations. Il a affirmé que les échanges ne devraient pas se limiter au niveau culturel, mais être approfondis davantage dans d’autres domaines. Il a proposé ensuite d’établir un Erasmus coréano-nippon qui permet de valider une année d’étude en Corée du Sud et au Japon.Asahi Shimbun a aussi indiqué qu’il était temps de mettre en place de nouvelles relations bilatérales, dans un contexte où les deux nations connaissent plusieurs changements, notamment la menace nord-coréenne, l’évolution des liens Washington-Pékin, un faible taux de natalité et un vieillissement démographique.