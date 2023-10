Journée du hangeul : Han Duck-soo qualifie le hangeul d'un caractère de l'ère de l'IA

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 577e anniversaire du hangeul, l'alphabet coréen, une cérémonie a été organisée ce matin dans la ville administrative de Sejong. C'est la première fois qu’elle n’a pas lieu à Séoul mais en province. Devant pas moins de 1 000 invités, le Premier ministre a souligné, dans son allocution de félicitations lue par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, que le hangeul, dont l'originalité et la qualité scientifique étaient déjà reconnues dans le monde entier, émergeait comme le caractère le plus approprié de l'ère numérique et de l'intelligence artificielle (IA).Han Duck-soo, actuellement en France, a ensuite fait part de l'engagement gouvernemental de soutenir le développement d'un grand modèle de langage à partir de l'alphabet coréen, à travers l'élargissement des ressources en hangeul et la réorganisation de ses normes langagières. Le chef du gouvernement a également prôné la propagation du hangeul. 120 000 étudiants l’ont appris l'an dernier dans 240 centres de l’Institut Roi Sejong dispersés dans 85 pays différents. Il a alors annoncé l'ouverture de 110 établissements supplémentaires d'ici 2027.Qui plus est, Han a rappelé que le hangeul fut créé par le roi Sejong pour son peuple pour mettre en relief une philosophie philanthropique de l’alphabet coréen. Avant d'ajouter que la langue et l’écriture du pays du Matin clair jouent un rôle dans l'épanouissement de la K-culture aux quatre coins de la planète.Lors de cette cérémonie de la Journée du hangeul, une vidéo illustrant la signification et les caractéristiques de ce dernier a été projetée, suivie par une séance de lecture de la préface de « Hunminjeongeum », un trésor national décrivant la création et l'emploi de cet alphabet.