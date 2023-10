Séoul appelle au rapatriement d'un missionnaire détenu au Nord

Séoul a demandé hier à Pyongyang de libérer Kim Jong-wook, un missionnaire sud-coréen détenu depuis dix ans en Corée du Nord.Le ministère de la Réunification a déploré, dans un communiqué signé par son porte-parole, que cela faisait dix ans que Kim est retenu et emprisonné par le pays communiste. Avant d'ajouter qu'au total six ressortissants du Sud sont détenus au nord du 38e parallèle pour une longue durée.Le texte a ainsi condamné cet acte illégal et contre l'humanité avant de réclamer le rapatriement immédiat de ces civils innocents.Le ministère a d'ailleurs rappelé que le dossier des personnes détenues par le régime de Kim Jong-un était géré par une équipe créée le mois dernier à cette fin sous la tutelle du ministre. Il s'est également engagé à déployer plus d'efforts en coopération avec les organisations civiques pour vérifier la sécurité de ces kidnappés et les rapatrier.Le missionnaire Kim a été arrêté en 2013 par le royaume ermite lors de ses activités religieuses dans une région frontalière nord-coréano-chinoise. Il a été condamné pour espionnage et est retenu depuis au Nord.