Attaque du Hamas contre Israël : Séoul participe à une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

Alors que le Hamas a tiré une salve de roquettes sur Israël samedi mettant fin à une trêve respectée entre la bande de Gaza et Israël, la Corée du Sud a participé, dimanche après-midi, à une réunion d’urgence à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies à New York.C'est la première fois que Séoul a pris part aux consultations onusiennes en tant qu’observateur. Il a été représenté par son ambassadeur auprès de l’organisation internationale, Hwang Joon-kook.Les 15 membres du Conseil ont été convoqués pour discuter de la montée des tensions dans la région, suite à l’offensive surprise du mouvement islamiste palestinien ciblant Israël.Par ailleurs, avant l’ouverture des consultations, les ambassadeurs israélien et palestinien auprès de l’Onu ont tenu successivement des conférences de presse pour demander chacun des comptes à l’autre au sujet du conflit.