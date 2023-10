Photo : YONHAP News

Le président de la République a nommé, samedi, Shin Won-sik ministre de la Défense et Yu In-chon ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.Shin devient le 18e haut fonctionnaire de rang ministériel à prendre poste sans entente entre les partis au pouvoir et de l’opposition sous l’administration de Yoon Suk-yeol. Le chef de l’Etat a demandé jeudi dernier au Parlement d’envoyer un rapport sur son audience de confirmation, mais le Parti du pouvoir du people (PPP), la formation présidentielle, et le Minjoo ne sont pas arrivés à un accord. Le président Yoon a donc procédé à la nomination. Pour Yu, les parlementaires avaient adopté un rapport avec une mention rapportant que cet ancien acteur est jugé non qualifié pour le poste.