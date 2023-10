Photo : YONHAP News

Alors que le bilan d'une série de tremblements de terre dans l'ouest de l'Afghanistan n’arrête pas de s’alourdir, la Corée du Sud a présenté ce lundi ses condoléances aux victimes ainsi qu’à leurs familles.A travers un communiqué, son ministère des Affaires étrangères a également fait part de son souhait que les régions ravagées soient rétablies au plus vite.Selon le gouvernement taliban, on a recensé jusqu’ici plus de 2 400 morts. Les opérations de sauvetage continuent pour retrouver des survivants.