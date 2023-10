Photo : YONHAP News

Le deuxième single solo de Jung-kook, « 3D », a occupé le 5e rang du Billboard Hot 100. C’est ce que révèle le nouveau classement mis en ligne lundi.Publiée le 29 septembre dernier, « 3D » est une chanson de genre pop R&B. Avec humour, elle exprime le sentiment envers quelqu’un d’inaccessible.« Seven », son premier single sorti deux mois plus tôt, avait déjà pris la tête de nombreux classements mondiaux.Pour le 3 novembre prochain, le membre des Bangtan Boys prépare un album solo intitulé « Golden » qui contiendra « Seven » et « 3D » entre autres.