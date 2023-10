Parlement : coup d’envoi de l’audit annuel de l’activité du gouvernement

Photo : YONHAP News

En session ordinaire depuis le 1er septembre, l’Assemblée nationale entame aujourd’hui son audit annuel des actions du gouvernement. Ses 17 commissions permanentes le conduiront jusqu’au 8 novembre. Cette année, un total de 791 ministères et de ses organismes rattachés seront concernés.Les débats promettent d’être houleux, d’autant que c’est le dernier audit parlementaire avant les élections législatives qui auront lieu en avril prochain et nombre de sujets qui fâchent sont au programme.Ce premier jour, dix commissions ouvrent le bal. Il s’agit de celles de la législation et des affaires juridiques, de la défense ainsi que des affaires politiques, entre autres.Leurs députés membres doivent s’affronter en particulier autour du refus du Parlement de valider la candidature de Lee Gyun-yong à la présidence de la Cour suprême, les enquêtes judiciaires sur Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la principale force de l’opposition, ou encore le soupçon d’intervention du ministère de la Défense dans les investigations sur la mort d’un soldat du Corps des marines. Pour rappel, Chae Soo-keun a été retrouvé sans vie au lendemain de sa participation aux opérations de recherche des personnes disparues après les fortes pluies, en juillet dans le sud-est du territoire.Les discussions s’annoncent aussi mouvementées et ardues entre le parti au pouvoir et l’opposition sur le changement controversé du site du terminus de l’autoroute devant être construite entre Séoul et Yangpyeong dans le Gyeonggi. Sans oublier la réponse de l’administration de Yoon Suk-yeol au rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima au Japon.