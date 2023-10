Météo : du soleil et un grand écart des températures

Photo : YONHAP News

Ce mardi va être assez plaisant en Corée du Sud. Le soleil est de sortie sur la majeure partie du territoire et les températures dans l’après-midi vont être douces.Ce matin, le temps a été frais, de moins de 10°C dans certaines régions et notamment à Séoul. Le ciel a été dégagé et le soleil a ainsi pu réchauffer les habitants du pays du Matin clair. Seule ombre au tableau, les quelques nuages à Gangneung, dans le nord-est.Dans l’après-midi, ces derniers vont se multiplier dans l’est, en raison des bourrasques de vent de plus de 55 km/h, sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju. De la pluie devrait même tomber à Gangneung. Le reste du pays profitera toujours d’un beau temps.Par ailleurs, Météo-Corée alerte sur l’important écart de températures entre la matinée et le milieu de la journée. En effet, le mercure augmentera de plus de dix degrés dans plusieurs villes, dont Séoul, Daejeon ou encore Andong. La moyenne nationale pour cet après-midi est estimée à 23°C.