Semi-conducteur : Washington autorise Samsung et SK à exporter vers leurs usines en Chine

Photo : KBS News

Les géants sud-coréens de l’électronique Samsung Electronics et SK hynix peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Le gouvernement américain a finalement décidé de remettre sine die son contrôle des exportations vers la Chine des équipements de semi-conducteurs fabriqués aux Etats-Unis par les deux entreprises.Lors d’un point de presse hier, le premier secrétaire de Yoon Suk-yeol à l’économie a précisé que l’administration de Joe Biden avait récemment désigné les usines des deux groupes dans l’empire du Milieu comme « utilisateurs finaux vérifiés (VEU) ». Choi Sang-mok a ajouté que les deux fabricants de puces n’auront donc pas besoin de suivre les procédures distinctes, et ce pour une durée indéterminée, avant de fournir les équipements à leurs usines.Selon le conseiller présidentiel, cette décision est le résultat des efforts communs du gouvernement et des deux firmes, s’appuyant sur l’alliance Séoul-Washington, resserrée après l’installation du gouvernement de Yoon Suk-yeol. Et sa prise aurait été influencée par l’importance des deux entreprises dans la chaîne mondiale de l’approvisionnement des puces électroniques.Pour rappel, en octobre 2022, l’administration américaine a donné un nouveau tour de vis au nom de la sécurité nationale. Effectivement, elle a alors annoncé une série de mesures de contrôle des exportations des technologies de puces vers le géant asiatique, en accordant pourtant une dérogation d’un an aux deux sociétés sud-coréennes.Choi a par ailleurs affirmé que les ventes aux USA des véhicules écologiques sud-coréens s’étaient accrues même après la mise en vigueur de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). En chiffres, le montant des expéditions de la filière automobile a totalisé 62,4 milliards de dollars entre janvier et août.Le haut responsable s’est aussi voulu rassurant à l’égard des investissements étrangers dans le pays du Matin clair. Selon lui, leur somme déclarée pendant les neuf premiers mois de l’année a bondi de 11,3 % par rapport à la même période de l’an dernier pour atteindre plus de 23 milliards de dollars. Un record historique.