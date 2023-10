Guerre Israël-Hamas : la présidence de Yoon Suk-yeol s’engage à minimiser les conséquences économiques

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a promis de ne pas compter d’efforts pour minimiser les répercussions du conflit israélo-palestinien sur l’économie nationale. C’est ce qu’a annoncé le premier secrétaire de Yoon Suk-yeol à l’économie.Dans un point de presse hier, Choi Sang-mok a affirmé que les ministères concernés et les autorités financières examinaient minutieusement la situation des marchés suite à la guerre Israël-Hamas et ses conséquences. Avant d’ajouter que le gouvernement renforce aussi la surveillance et redouble de vigilance face l’incertitude qui plane sur les marchés.Sur la hausse des cours du pétrole après l’offensive surprise du mouvement islamiste palestinien contre l’Etat hébreu et le fardeau corollaire pour les ménages défavorisés, le conseiller présidentiel s’est engagé à scruter avec une attention particulière l’évolution des prix de l’or noir et à alléger le poids via les systèmes internes, si nécessaire. Il a ainsi laissé ouverte la possibilité de recourir aux taxes sur le pétrole.Le Conseil présidentiel de sécurité nationale suit lui aussi la situation et analyse l'éventuel impact du conflit sur la sécurité économique du pays du Matin clair.