Choo Kyung-ho à Marrakech pour la conférence des ministres des Finances du G20

Photo : YONHAP News

La conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 et les assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) se déroulent cette semaine à Marrakech au Maroc.Le ministre sud-coréen de l’Economie et des Finances s’envole aujourd’hui pour y prendre part. Demain, le premier jour des assemblées du FMI et de la BM, Choo Kyung-ho participera notamment au lancement d’un partenariat du renforcement des chaînes d’approvisionnement mondiales et à une réunion consacrée au soutien à l’Ukraine. Il fera alors part du plan de Séoul visant à aider le pays envahi par la Russie à se reconstruire.Le lendemain, Choo proposera la nouvelle mission de la BM, dont l’offre des biens publics mondiaux, et les moyens de l’accomplir de manière efficace, et ce lors d’une assise de son comité du développement.Au cours du rassemblement des ministres des Finances du G20, le sud-Coréen appellera à une large coopération entre les acteurs concernés pour réformer avec succès les banques multilatérales de développement (BMD).Indépendamment des programmes officiels, celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’Economie s’entretiendra en tête-à-tête avec ses homologues des principaux pays présents aux conférences pour échanger sur la coopération économique bilatérale. Il rencontrera aussi les représentants notamment du Sri Lanka, du Népal et du Ghana pour solliciter le soutien à la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.