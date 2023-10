Los Angeles célèbre sa première Journée du hangeul

Photo : KBS News

Le 9 octobre, c’est la Journée du hangeul en Corée du Sud. Et à partir de cette année, ce jour en l’honneur de l’alphabet coréen et du roi Sejong le Grand, son créateur, a commencé à être célébré à Los Angeles, aux Etats-Unis.Retour à jeudi dernier. Une statue du quatrième monarque de la dynastie Joseon, à qui on doit l’invention du hangeul, a été érigée dans une université de la ville californienne. Il s’agit de la Los Angeles City College (LACC). C’est une première dans un établissement supérieur aux USA. Ici, le nombre d’étudiants qui suivent des cours de coréen dépasse le seuil de 1 000. A chaque fois qu’ils se promènent dans le campus, ils vont faire face à ce buste. Amanuel Gebru a déclaré, au micro de la KBS, qu’en tant que président de la LACC, il est excité par cette installation et qu’il s’attendait à ce que les élèves puissent connaître davantage l’Histoire, notamment sur Sejong qui a contribué à l’éducation.Le lendemain, le Conseil municipal de la Cité des Anges a proclamé le 9 octobre comme la Journée du hangeul à Los Angeles. Tout ému, John Lee, membre du conseil d’origine coréenne, a remercié tous ceux qui ont travaillé pour la proclamation.Et en amont de ce premier jour de l’alphabet coréen sur la West Coast, des manifestations culturelles autour de cette écriture se sont déroulées. Samedi, au Korea Town, par exemple, un atelier de calligraphie s’est tenu. Une jeune fille, du nom d’Audrey, qui a reçu une feuille sur laquelle est écrit son nom en caractère coréen, a fait savoir que c’est la première fois qu’elle le voit transcrit ainsi. Rien qu’en pensant à l’accrocher dans sa chambre, elle s’est dit excitée. Pour elle, le hangeul ressemble non à un alphabet mais à une œuvre d’art.Tout au long de la semaine, des événements pour la promotion du hangeul se tiendront au Centre culturel coréen de Los Angeles.