Guerre Israël-Hamas : Yoon Suk-yeol n’écarte pas la possibilité de l’internationalisation

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. Le conflit entre Israël et le Hamas a dominé le débat.Le président de la République n’a pas fait état d’un soutien à une partie particulière. Il a pourtant affirmé ne pas pouvoir écarter la possibilité d’une escalade du conflit pour finir par déclencher une guerre par procuration dans laquelle les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et l’Iran s’affronteront.Yoon a d’emblée montré son inquiétude à l’égard des conséquences négatives de la situation sur l’économie nationale. Selon lui, la guerre russo-ukrainienne et celle israélo-palestinienne sont susceptibles d’accroître les risques d’instabilité de l’économie extérieure.Concrètement, les affrontements au Moyen-Orient peuvent provoquer la hausse de l’inflation dans le sillage de l’envolée des cours du pétrole et l’incertitude des marchés financiers internationaux peser sur les taux d’intérêt. Dans la foulée, le revenu réel des sud-Coréens devrait diminuer et la convalescence de l’économie nationale risque d’être lente et douloureuse.Dans cette situation, les prix à la consommation repartent à la hausse et les tarifs publics et le coût de l’énergie risquent d’être revalorisés avant la fin de l’année. Le dirigeant a alors ordonné aux ministères concernés de minimiser l’impact négatif sur le quotidien de ses concitoyens et de faire de leur mieux pour surveiller de près et en temps réel l’évolution de la situation économique et financière ainsi que de gérer tous les risques possibles.Le président Yoon a en même temps souhaité que son gouvernement prépare des mesures visant à stabiliser les prix des produits de nécessité courante et à aider les sud-Coréens énergétiquement vulnérables. Sans oublier la sécurité des ressortissants qui voyagent dans toutes les régions en conflit et qui s’y sont établis.