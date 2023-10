Séoul, Washington et Tokyo mènent un exercice commun d’interception navale

Photo : YONHAP News

C’est une première depuis sept ans. La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont organisé hier et aujourd’hui un exercice conjoint d’interception navale. L’enjeu est pour l’essentiel d’améliorer leurs capacités à contrer les menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord.L’opération a eu lieu dans les eaux internationales au sud-est de l’île de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule.La Marine sud-coréenne a annoncé que les trois pays ont effectué la manœuvre conformément à la décision de leurs ministres de la Défense de relancer leur exercice trilatéral et de l’effectuer régulièrement. Ils ont pris cet engagement lors d’une réunion tenue en juin en marge du Dialogue de Shangri-la à Singapour. Avant d’ajouter qu’elle s’inscrit aussi dans le cadre d’un accord auquel sont parvenus les dirigeants des trois nations lors de leur sommet à Camp David en août dernier.Le destroyer Aegis Yulgok Yi I et le navire auxiliaire de classe Cheonji de la Marine sud-coréenne, le porte-avions polyvalent américain Ronald Reagan et le vaisseau de classe Hyuga de la force maritime d’autodéfense japonaise y ont été déployés.La veille du lancement de l’exercice, les commandants des trois partenaires se sont réunis à bord du porte-avions américain. Ils ont abordé notamment les moyens d’étoffer la coopération tripartite en matière de sécurité maritime.