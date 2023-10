Choo Kyung-ho : le conflit Israël-Hamas risque d’alimenter une nouvelle incertitude

Photo : YONHAP News

Avant de s’envoler pour Marrakech au Maroc pour la conférence des ministres des Finances du G20, le vice-Premier ministre à l’Economie a tenu une conférence visant à faire le point sur la situation des marchés financiers et de l’économie réelle sur fond d’affrontements entre Israël et le Hamas.L’occasion pour Choo Kyung-ho de faire état de la forte possibilité d’instabilité des marchés financiers et d’une fluctuation des cours du pétrole. Il a précisé que si l’impact du conflit sur les marchés internationaux est encore limité, une grande incertitude risquait d’y planer au fur et à mesure de l’évolution de la guerre.Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a alors donné des instructions aux organismes concernés pour qu’ils surveillent 24h sur 24 la situation des marchés et se préparent au pire.