Photo : YONHAP News

Après trois jours de fermeture en raison du week-end et de la Journée du hangeul, lundi, la Bourse de Séoul a réouvert ce mardi matin. La séance a été difficile pour ses deux indices qui ont clôturé la séance en baisse. Le Kospi, celui de référence, cède 0,26 % et termine la journée à 2 402,58 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute, pour sa part, de 2,62 % et finit à 795 points. Cela fait quasiment sept mois qu'il n'était pas tombé sous les 800 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce très légèrement face au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 425,07 wons (+2,95 wons) et le dollar américain 1 349,5 wons (-0,40 won).