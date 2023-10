Guerre Israël-Hamas : les sud-Coréens commencent à quitter Tel-Aviv

Photo : YONHAP News

Alors que la sécurité des sud-Coréens en Israël devient de plus en plus inquiétante, le premier groupe d’expatriés et de touristes va bientôt quitter le pays en guerre avec Gaza.Tout d’abord, 191 personnes vont rentrer par un vol spécial de Korean Air qui doit décoller de Tel-Aviv, ce mardi à 13h45 heure locale, pour atterrir demain matin à l’aéroport international d’Incheon. 27 autres se dirigeront, aujourd’hui par voie terrestre, vers la Jordanie. Enfin, 30 individus prendront jeudi un avion de Turkish Airlines.Actuellement 570 expatriés et quelque 480 touristes sont en Israël. Le nombre de voyageurs était estimé au début à 360, mais il a été avéré que 122 qui sont arrivés dans la région en empruntant un avion d’une compagnie aérienne étrangère ont été recensés.Aux personnes restantes, le ministère des Affaires étrangères a expliqué qu’il continuait de leur donner des informations pour quitter Israël.La première compagnie sud-coréenne, qui a suspendu ses vols réguliers entre Incheon et Tel-Aviv, a annoncé qu’elle allait suivre de près la situation pour voir si elle va dépêcher des vols spéciaux supplémentaires afin de rapatrier tous les ressortissants.