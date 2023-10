Guerre Israël-Hamas : 192 sud-Coréens débarquent à Incheon

Photo : YONHAP News

Le vol KE958 en provenance de Tel-Aviv a atterri, ce matin à 6h08 à l’aéroport d’Incheon. Etaient à son bord 192 ressortissants sud-coréens en Israël, dont la plupart des touristes. Ils avaient quitté, mardi à 13h45 heure locale, le pays en guerre avec Gaza par cet avion envoyé par Korean Air.Une septuagénaire du nom de Song a déclaré aux journalistes qu’elle a vu beaucoup de va-et-vient de soldats et de chars, mais aucun problème de sécurité. Tout ce qu’elle avait dans la tête, c’était l’heure à laquelle l’engin pourrait décoller. Quant à Lee, 70 ans, qui était partie en pèlerinage, elle a témoigné que l’aéroport de Tel-Aviv était bondé d’étrangers qui souhaitaient quitter le territoire. Et elle a demandé au gouvernement sud-coréen de mener des efforts pour que ses 13 compagnons de voyage, qui sont toujours coincés là-bas, reviennent au plus vite.Demain, 30 sud-Coréens doivent encore partir d’Israël par un avion de Turkish Airlines. Aux ressortissants de séjour de courte durée restants, le ministère des Affaires étrangères continue de fournir des informations pour quitter le pays.