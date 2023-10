Grippe : la vaccination débute aujourd’hui pour les séniors

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui, la vaccination contre la grippe est offerte gratuitement aux personnes âgées. Selon l'annonce faite hier par l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), cette campagne est ouverte aux habitants âgés de 75 ans et plus dès ce mercredi. Les personnes âgées de 70 à 74 ans et de 65 à 69 ans pourront en bénéficier à partir du 16 et du 19 octobre, respectivement.Il est recommandé aux séniors de 65 ans et plus de se faire vacciner aussi bien contre la grippe que contre le COVID-19. La vaccination contre le coronavirus sera disponible à partir du 19 octobre. L'administration simultanée des deux sérums est proposée dans plus de 20 000 établissements de santé à travers le pays. Les individus concernés peuvent se rendre à l'un de ces lieux, munis de leur pièce d'identité, indépendamment de leur lieu de résidence.La campagne de vaccination antigrippale s'adresse également aux enfants âgés de six mois à 13 ans et aux femmes enceintes, pour qui l'opération est déjà en cours. Le nombre total de personnes éligibles s'élève à 12,15 millions.