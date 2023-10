Météo : un mercredi relativement paisible

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques vont être bonnes ce mercredi en Corée du Sud. Malgré quelques nuages blancs dans la moitié nord et sur l’île méridionale de Jeju ce matin, le temps sera par ailleurs ensoleillé sur tout le territoire.Les températures sont également douces. A 5h du matin, Séoul enregistrait plus de 13°C, de même à Gangneung, Daejeon et Daegu environ 11°C, Gwangju 14°C, Busan 17°C et Jeju 18°C. Seules les villes situées dans l’extrême nord du pays, à l’instar de Chuncheon, et les zones intérieures et montagneuses de la province de Gangwon, dans le nord-est, étaient froides, comprises entre 0 et 10°C, dans la matinée.Cet après-midi, le soleil va rayonner sur tout le sud de la péninsule. Le thermomètre sera lui aussi plaisant, compris entre 21 et 24°C. Andong observera la minimale, tandis que plusieurs villes du sud, dont Busan et Gwangju, ainsi que Jeju, la maximale. Séoul, Daejeon et Daegu afficheront pour leur part 23°C.