Sondage : pour quel parti voteriez-vous si les législatives se déroulent demain ?

Photo : YONHAP News

Pour quel parti les sud-Coréens voteraient si les prochaines élections législatives, prévues en avril 2024, se déroulaient demain ? A six mois du vote, l’institut Metrix a mené à la demande de l'agence de presse Yonhap et Yonhap News TV une enquête auprès de 1 000 adultes, les 7 et 8 octobre derniers, dans l’ensemble du pays.Résultat : 32,6 % des questionnés ont choisi le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Il s’agit d’une augmentation de 2,1 points par rapport au sondage de septembre. Le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche, s’est placé juste derrière avec 31,3 %, enregistrant une hausse de 1,4 point. L’écart entre les deux est alors de 1,3 point, contre 0,6 le mois dernier.Le taux de confiance de l’enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.