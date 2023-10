Le FMI abaisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2024

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse sa prévision de croissance de l'économie sud-coréenne pour l'année prochaine. Dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié le 10 octobre, il a tablé sur une croissance de 2,2 %. Il s’agit de 0,2 point de moins que prévu auparavant. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère sud-coréen de l'Economie et des Finances.L'institution financière mondiale publie ses prévisions de croissance en janvier, en avril, en juillet et en octobre de chaque année. En avril et en juillet derniers, elle avait prévu que la croissance sud-coréenne atteindrait 2,4 % en 2024.Quant à la croissance du pays du Matin clair de cette année, le FMI a misé sur 1,4 %, soit le même niveau que trois mois plus tôt. Ainsi, il est moins optimiste que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Institut de développement de Corée (KDI). Ces derniers pronostiquent une croissance du PIB sud-coréen de 1,5 % pour cette année. Sa prévision concorde cependant avec celle du gouvernement sud-coréen et de la Banque de Corée (BOK).Par ailleurs, l’institution basée à Washington a maintenu sa prévision de croissance mondiale à 3 % en 2023, mais a abaissé sa projection pour 2024 à 2,9 % soit 0,1 point de moins que prévu en juillet. Pour elle, l'économie mondiale a poursuivi une croissance stable au cours du premier semestre de cette année, mais que cette tendance s'est, depuis, ralentie sous l'effet de la récession de l'économie chinoise et de l'affaiblissement du secteur manufacturier.Selon l'institution, l'inflation mondiale se stabilise progressivement grâce au maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés et à la baisse des cours des matières premières. Cependant, il faudrait un certain temps pour atteindre l'objectif de stabilité des prix.Le FMI a préconisé de maintenir une politique de resserrement monétaire jusqu'à ce que l'inflation montre des signes clairs de recul, et d'œuvrer à la bonne santé des finances publiques avec une réduction des dépenses et une amélioration des recettes fiscales.