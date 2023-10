Yoon Suk-yeol s’entretient avec de hauts responsables des Caraïbes

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu mardi des responsables de rang ministériel de cinq pays des Caraïbes, à savoir la Jamaïque, le Surinam, le Belize, la Grenade et Antigua-et-Barbuda, ainsi que le secrétaire général du Commonwealth de la région, en visite au pays du Matin clair pour participer au 13e Forum de haut niveau sur le partenariat Corée du Sud-Caraïbes. C'est ce qu'a fait savoir hier le Bureau présidentiel de Yongsan.Lors de cette rencontre, le chef de l'Etat a déclaré que, bien qu'éloignées géographiquement, son pays et ces nations partageaient les valeurs universelles de liberté, de droits de l'Homme et de l'Etat de droit. Il a également souligné qu’ils entretenaient une amitié de longue date et qu'ils feraient encore un long chemin ensemble à l'avenir.Le président Yoon a profité de l'occasion pour solliciter leur soutien à la candidature sud-coréenne à l'organisation de l'Exposition universelle de 2030 à Busan. Il a affirmé que cette ville était le symbole du développement de la Corée du Sud qui a su se relever des ruines de la guerre fratricide. Avant d'ajouter qu'elle pourrait faire de l'Exposition universelle un lieu de solidarité permettant de partager la science, l'Histoire et les cultures du monde.De leur côté, les représentants des pays caribéens ont espéré que les efforts de Séoul porteraient leurs fruits, tout en exprimant leurs attentes pour leur visite dans la deuxième ville sud-coréenne, prévue ce mercredi.Enfin, Yoon et ses invités ont également salué la contribution du Forum Corée du Sud-Caraïbes à la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que la croissance verte, la santé et la sécurité.