Election partielle à Gangseo : le taux de participation s’élève à 11,4 % à midi

L'élection partielle pour élire le maire de l'arrondissement de Gangseo à Séoul se déroule aujourd’hui. Elle a démarré à 6h du matin dans 131 bureaux de vote. A midi, le taux de participation s’élevait à 11,4 %. A titre de comparaison, lors de l’élection régionale tenue l’année dernière, il était de 14,3 % à la même heure dans cet arrondissement.Quel sera le taux final lors de la fermeture des bureaux de vote à 20h ? Rappelons que lors du vote par anticipation qui s'est tenu les 6 et 7 octobre derniers, il a atteint 22,64 %. Il s’agit d’un record non seulement pour un scrutin partiel mais également pour une élection régionale.Celles et ceux qui n’ont pas encore exercé leur droit ont encore sept heures pour se rendre aux urnes. Ils doivent être munis d’une pièce d'identité avec photo, délivrée par une institution administrative ou un établissement public. Attention ! Il est interdit de solliciter des votes dans un périmètre de 100 mètres autour des bureaux de vote, ou de prendre en photo des bulletins dans un isoloir.Cette élection partielle se déroule afin de pourvoir le poste laissé vacant suite à la condamnation définitive de l’ancien maire, Kim Tae-woo, par la Cour suprême en mai, ce qui l'a déchu de ses fonctions. A noter que ce dernier s’est présenté pour être son propre successeur sous l’étiquette du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Le Minjoo, la principale force de l'opposition de centre-gauche, est quant à lui représenté par Jin Gyo-hoon.