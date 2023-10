Guerre Israël-Hamas : retour sain et sauf de 192 touristes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Alors que le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de grimper, un vol de Korean Air en provenance de Tel-Aviv a atterri, ce matin à 6h08 à l’aéroport d’Incheon. Etaient à bord du vol KE958 192 ressortissants sud-coréens en Israël, dont la plupart des touristes. Ils avaient quitté, mardi à 13h45 heure locale, le pays en conflit militaire avec Gaza.Au micro de la KBS, les premiers sud-Coréens, rentrés sains et saufs par un avion de la compagnie aérienne nationale, ont fait part de leurs émotions. Tout en exprimant sa joie de retrouver sa famille, Kim In-young a tout d’abord confié être soulagée par le fait que l’engin a décollé comme prévu. Une septuagénaire du nom de Song An-nae a, pour sa part, déclaré aux journalistes que leur guide avait dit que la guerre semblait être un peu sérieuse. Tout ce qu’elle avait dans la tête, c’était comment partir et comment l’avion viendrait les chercher.Cho Joon-ho, lui, a expliqué qu’il avait vu pas mal de chars dans la rue, mais aucun problème de sécurité. D’autant plus qu’il ne s’était pas rendu dans des endroits dangereux. Enfin, Cha Ok-soon, qui était partie avec d’autres fidèles en pèlerinage, a témoigné que l’aéroport de Tel-Aviv était bondé d’étrangers qui souhaitaient quitter le territoire.Parmi les 480 ressortissants de séjour de courte durée en Israël, 192 ont donc été rapatriés aujourd’hui. Et une soixantaine de personnes ont pris hier la voie routière pour se diriger vers la Jordanie. Demain, 30 individus doivent encore quitter le pays en chaos par un avion de Turkish Airlines. Aux personnes restantes, le ministère des Affaires étrangères continue de fournir des informations pour se rendre en lieu sûr.